Handball: Niederlagen für SG und HSG

Die Handballerinnen der SG Maulburg/Steinen mussten sich am Sonntag bei der HB Kinzigtal deutlich mit 19:29 geschlagen geben. Die HSG Dreiland zog erwartungsgemäß bei der SG Dornstetten mit 27:35 den Kürzeren. In der Tabelle ist die HSG Dreiland weiter Letzter, hat aber im Zwölferfeld auf den Tabellenneunten SV Allensbach II nur zwei Punkte Rückstand. Die SG Maulburg/Steinen ist mit einem positiven Punktekonto als Sechste positioniert. Mit zwei angeschlagenen Spielerinnen musste die SG bei der HB Kinzigtal antreten. In der Abwehr lief’s noch ganz gut vor der Pause. Doch im Angriff ging nicht viel zusammen. Dennoch führten die Gastgeberinnen beim 13:10 zur Pause lediglich mit drei Toren. „Positiv war, dass wir uns wieder rangekämpft haben“, betont Trainer André Leuchtmann. Aus der Halbzeit ist der Gast aus dem Wiesental nicht gut rausgekommen. Viele hochkarätige Chancen wurden nicht genutzt. So zogen die Kinzigtälerinnen unaufhörlich davon und siegten am Ende deutlich.