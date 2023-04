Handball Noch einmal alles geben

Am Samstagabend (20 Uhr) erwartet die HSG in der Lörracher Sporthalle nun die HG Müllheim/Neuenburg, was kein einfacher Gegner für die Mannschaft von Cheftrainer Bruno Kempf sein wird.

Die Gäste aus dem Rebland hatten einen mehr als verkorksten Start in die Saison gehabt. Doch mittlerweile hat sich die Mannschaft vom Verletzungspech erholt und lieferte vor allem in der Rückrunde eine starke Leistung auf der Platte ab. Gegen den Rivalen muss die HSG Dreiland von Beginn an hellwach auf dem Parkett agieren. „Wir dürfen den Gegner auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen“, warnt Teamsprecher Nils Haunschild.

Ein großes Plus für die HSG ist dabei die Heimstärke in dieser Saison. Nur eine Partie mussten die Dreiland-Handballer in dieser Saison vor heimischer Kulisse verloren geben – gegen Oberhausen im Oktober. Für das letzte Heimspiel in dieser Saison kann Kempf auf den kompletten Kader bauen. Für Kevin Welte, Nils Haunschild und Marco Wurzbacher wird es das letzte Heimspiel für die HSG sein.