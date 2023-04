Die Schlusspartie gegen die SG Waldkirch/Denzlingen in der heimischen Sporthalle in Brombach war für die Dreilandhandballerinnen lange Zeit eine enge Kiste. Erst in den letzten zwölf Minuten warfen sich die Dreiländerinnen auf die Siegerstraße. Nach dem Ausgleich zum 21:21 sorgte Julia Leisinger mit zwei Treffern für die 23:21-Führung. Und dann legte Tina Wollschläger los und machte mit ihren drei Toren alles klar. Nach der Partie wurde Alessa Göth mit Blumen verabschiedet. Markus Weber wird auch in der nächsten Saison bei den HSG-Frauen das Trainer-Zepter schwingen.

Auch die Frauen der SG Maulburg/Steinen verabschiedeten sich mit einem standesgemäßen Sieg aus der regulären Saison. Mit 38:30 wurde der TV St. Georgen klar in die Schranken verwiesen. Die Mannschaft von Trainer André Leuchtmann schließt damit die reguläre Saison auf dem dritten Tabellenplatz ab. Zu bemängeln hatte Leuchtmann nur die große Zahl der Gegentore. In der Abwehr stehen wir noch nicht sicher“, lautete seine Kritik.