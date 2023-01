Handball Oberrhein-Teams werfen 75 Tore

Spielertrainer André Leuchtmann durfte das Siegerbier nach dem Match in Ruhe genießen. Die Leistung seiner Mannschaft in den zuvor absolvierten 60 Minuten sorgte zumindest bei den Hausherren für zufriedene Gesichter. Von Beginn an bestimmte die SG Maulburg/Steinen das Geschehen in der Steinener Sporthalle. Im Laufe der zweiten Halbzeit hatten sich die Gastgeber sogar einen komfortablen Vorsprung von zwölf Toren erspielt, was Leuchtmann zum Anlass nahm, in seinem Team kräftig durchzuwechseln und auch dem Nachwuchs Spielzeit spendierte. Am Ende schlug dann ein ungefährdeter 30:25-Erfolg zu Buche.