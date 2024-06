Handball: Oft sehr nah dran, aber nur selten erfolgreich

SCHOPFHEIM. Die Saison ist seit einigen Wochen Geschichte. Zeit also, um das vergangene Spieljahr Revue passieren zu lassen. Was war gut, was war schlecht? Was bleibt in Erinnerung und wie geht es weiter? Der Trainer des Tabellenvorletzten und Absteigers in die Bezirksklasse, Felix Hodapp, blickt im Italien-Urlaub zurück.