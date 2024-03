Handball: Olympia rückt näher: DHB-Team mit Auftaktsieg gegen Algerien

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason, dessen Vertrag sich nur im Falle einer Olympia-Teilnahme bis 2027 verlängert, gewann in Hannover gegen den WM-Vorletzten 41:29 (16:13). Vor 10.099 Zuschauern war Renars Uscins mit zehn Toren bester Werfer für den Deutschen Handballbund.



"Das war kein perfektes Spiel. Wir haben zu viele Bälle verworfen. Die Abwehr war teilweise zu löchrig. Wir brauchen gegen Kroatien eine Leistungssteigerung", sagte Deutschland Topscorer. Kapitän Johannes Golla stellte fest: "Es waren teilweise zu viele Fehler. Dass es am Ende trotzdem so deutlich war, gibt uns natürlich ein gutes Gefühl für das Spiel gegen Kroatien."

Nach einem Tag Pause geht es für das DHB-Team am Samstag weiter mit dem Duell gegen die von Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson trainierten Kroaten. "Das wird hart. Ich bin gespannt, was Dagur mit der Truppe vorhat", sagte Golla. Gegen den wohl stärksten Gegner der Vierergruppe hatte Deutschland bei der Heim-EM verloren - Sigurdsson war da bei den Kroaten noch nicht an Bord. Am Sonntag kommt es dann zum Aufeinandertreffen mit Österreich, das der deutschen Auswahl im Januar ein Remis abringen konnte.