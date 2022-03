Todtnau (mhu). Mit neuer Kraft gehen die Damen des TV Todtnau in die am Wochenende beginnende Abstiegsrunde. Gegner am Sonntagnachmittag wird ab 16.30 Uhr in der Todtnauer Silberberghalle der BSV Phönix Sinzheim sein. In den vergangenen drei Wochen konnten die Spielerinnen von Adrian Muser ihre Verletzungen auskurieren, so dass der Cheftrainerr im Prinzip auf dem kompletten Kader zurückgreifen kann.