Nicht immer halten Spitzenspiele das, was sie im Vorfeld versprechen. Doch im Duell zwischen der SG Maulburg/Steinen und der HSG Dreiland am Samstagabend trat genau das ein, was sich alle Beteiligten erhofft hatten – zumindest wenn um das spielerische Niveau ging. Es war ein offener Schlagabtausch bei dem die Führung immer wieder wechselte und es am Ende einen verdienten Sieger gab.