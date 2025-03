Handball: Personalengpass weiter im Fokus

Sa. (20 Uhr): SG Maulburg/Steinen – DJK Singen: Den Tabellenletzten keinesfalls unterschätzen will das Team um den verletzten Spielertrainer André Leuchtmann. Mit lediglich zwei Siegen aus 19 Partien stehen die Gäste am Tabellenende. „Sie haben eine sehr junge Truppe und mit Hannes Stengele sowie Leon Hufnagel zwei auffällige Akteure. Diese gilt es für uns schnellstmöglich in den Griff zu bekommen“, betont SG-Coach André Leuchtmann.

Personell gehen die Wiesentäler allerdings weiterhin am Stock. Neben den Langzeitverletzten André Leuchtmann (Knie), Rubens Freuschle (Rippe) und Jakob Tiedtke (Schulter) fallen Ole Holzkamm, Nico Knoblich, Sören Ohlsen und Marvin Grund (alle krank) aus.

„Wenn man nicht jede Position mit gelernten Spielern besetzen kann, muss man über das Tempo kommen und möglichst einfache Tore werfen“, gibt der Übungsleiter abschließend den Spielplan vor.