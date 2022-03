Handball Pflichtsieg für TV Todtnau erwartet

An die bisher gezeigten Leistungen in dieser Saison will Muser nun auch gegen Friesenheim anknüpfen, einfach auch nur um zu zeigen, dass man in die Liga gehört. Der Kader ist wieder vollständig, so dass die Todtnauerinnen mit einer wesentlich breiteren Bank in der Ortenau antreten, was einfach dem Spielfluss zuträglich ist und Muser mehr Optionen gibt. „Unterschätzen soll man keinen Gegner. Aber die Favoritenrolle nehmen wir in diesem Spiel gerne an.“ Die Vorbereitungen verliefen durchaus zufriedenstellend.