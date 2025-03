Handball: Platz vier noch in Schlagdistanz

Zwar geht die HSG als klarer Underdog in das Duell mit den Gästen, die bereits 30 Punkte sammeln konnten, dennoch zeigten die Dreiländerinnen in den vergangenen Wochen einen deutlichen Aufwärtstrend. In der Vorwoche unterlag die Mannschaft nur denkbar knapp dem SV Allensbach II (27:28).