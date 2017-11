Handball Positive Reaktion muss her

Von Fabian Schreiner

Spiel eins nach Gundolf Trefzer ging für die Oberliga-Handballerinnen des TV Brombach so richtig nach hinten los. Mit 14:30 musste sich das Oberliga-Schlusslicht im Kellerduell gegen Allensbach II geschlagen geben. Vor heimischem Publikum soll am kommenden Wochenende eine positive Reaktion her. Ein neuer Trainer ist derweil noch nicht in Sicht.

Lörrach. Besonders in der zweiten Hälfte in Allensbach lief überhaupt nichts mehr zusammen. „Man merkt einfach, dass die Mannschaft verunsichert ist. Sie haben andere Dinge im Kopf. Zudem haben sich in der zweiten Hälfte körperliche Defizite bemerkbar gemacht“, erklärt TVB-Sprecher Dirk Kalinowski. So eine Vorstellung wird nicht ausreichen, um in der Oberliga zu bestehen. Vielleicht geht es morgen, 18 Uhr, im Heimspiel gegen die SG Muggensturm/Kuppenheim wieder besser. Zu wünschen wäre es dem arg gebeutelten TV Brombach allemal.

Zuhause lieferten die Mädels oftmals ordentliche Leistungen ab. Einzig der Ertrag blieb aus. So stehen nach zehn Spieltagen nur zwei Zähler auf der Habenseite. Neun Partien wurden schon verloren. Das alles muss aus den Köpfen der Spielerinnen. Sie sollen sich auf ihre Stärken besinnen und wenn möglich am Wochenende den zweiten Saisonsieg einfahren. Der Gegner ist alles andere als eine Übermannschaft. Muggensturm/Kuppenheim hat selbst erst drei Siege eingefahren. „Die Mädels sind an ihrem Ehrgeiz gepackt und wollen sich für die Pleite in Allensbach rehabilitieren“, betont Kalinowski. Spieler aus der zweiten Mannschaft werden den Kader wieder auffüllen. Beate Czok, die gemeinsam mit Thomas Herzog in Allensbach das Kommando inne hatte, wird morgen nicht zur Verfügung stehen. Überhaupt: Wer im Heimspiel das Team coachen wird, steht noch nicht fest.

Fakt ist aber, dass bis zum Winter wohl kein neuer Trainer präsentiert wird. Kalinowski, der in der vergangenen Saison das Männerteam des TV Brombach coachte, kommt für diesen Posten nicht infrage. „Zeitlich funktioniert das nicht.“