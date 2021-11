Handball Red Sparrows bleiben ungeschlagen

Die Red Sparrows gingen mit einem knappen Vorsprung in die Halbzeitpause. Diese schien dann beiden Teams nicht gut bekommen zu sein. Denn die Kontrahenten machten zunächst einen verunsicherten Eindruck. Sowohl die Abwehr der Red Sparrows als auch die der Gäste aus Bietigheim leistete sich viele einfache Fehler. Mit dem 18:15 durch Rebecca Dürr konnten sich die Red Sparrows etwas absetzen und bekamen mehr Sicherheit in die eigenen Aktionen. In der Folge agierte die Bundesligareserve aus Bietigheim im Angriff entschlossener und nahm in Unterzahl konsequent den Torhüter vom Feld, um im Angriff in Gleichzahl agieren zu können. Dies konnte in der 51. Minute die aufmerksame Debora D’Arca nutzen und erzielte nach einem Ballgewinn ihr erstes Saisontor zum 26:21.