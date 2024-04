Handball: Rekordsieg: DHB-Frauen mit makelloser Bilanz zur EM

Dort geht es ab Donnerstag in einem Vierer-Turnier mit Slowenien, Montenegro und Paraguay um das Ticket für die Sommerspiele in Paris. Es wäre die erste Olympia-Teilnahme für die DHB-Frauen seit 2008 in Peking. "Wir können mit einem guten Gefühl dorthin fahren", befand Gaugisch.

Bölk als "Handballerin des Jahres" geehrt

Ähnlich wie beim klaren 35:12 am Vortag dominierte die deutsche Mannschaft auch das zweite Duell mit Israel von Beginn an, obwohl der Bundestrainer einige Leistungsträgerinnen zunächst schonte. Bölk, die vor dem Anpfiff als "Handballerin des Jahres" geehrt wurde, saß in der ersten Halbzeit ebenso nur auf der Bank wie Smits.

Beide kamen erst nach dem Wechsel auf das Parkett, als die einseitige Partie längst entschieden war. Dennoch blieb der WM-Sechste weiter konzentriert und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. So stand am Ende noch ein weiterer Rekord: 46 Tore in einem Länderspiel gelangen dem DHB-Team zuvor noch nie.