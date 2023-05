Wie taktisch geplant, starten die SG-Frauen mit einer sicheren Abwehr in die Partie. Daraus resultierten dann auch immer wieder sichere Treffer im Angriff. „Wir haben die Sinzheimer eigentlich erst dann in die Partie gebracht, als wir uns im Spiel nach vorne zu viele technische Fehler geleistet haben“, sagte Leuchtmann. Mitte der ersten Halbzeit hatten sich die Gastgeberinnen einen Vier-Tore-Vorsprung erspiel, der dann aber etwas zusammenschrumpfte. „Wir hatten da einfach mal keine gute Phase.“ Nicht immer clever in den Aktionen und zu hastige Abschlüsse bei den SGlerinnen sorgten dafür, dass die Gäste aus Sinzheim in den ersten 30 Minuten wieder die Partie kamen. Das war auch die Ursache für 17 Gegentore im ersten Spielabschnitt, was aus Sicht von Leuchtmann auch völlig unnötig war.

Ein paar ernste Worte in der Kabine hatten dann ihre Wirkung. Die SG Maulburg/Steinen agierte in der zweiten Halbzeit dann wieder wesentlicher sicherer und souveräner, ließen in der Abwehr nur noch zehn Treffer zu. „Das wäre eigentlich auch in der ersten Halbzeit möglich gewesen“, haderte der Trainer. Vor allem der Innenblock der SG zeigte eine starke Leistung..