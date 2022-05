Handball Remis hilft keinem so richtig

Doch in den letzten zwei Minuten stellten die Gäste auf eine offene Manndeckung um. Damit kamen die HSGler so gar nicht zu recht und mussten prompt zwei Treffer hinnehmen. In den letzten 20 Sekunden blieben dann drei Würfe der HSG-Angreifer in den Armen der St. Georgener Abwehr hängen. „Es ist einfach ärgerlich. Wir haben wieder so viele Fehlwürfe gehabt“, ärgerte sich Haunschild. „Wenn wir unsere Chancen besser verwertet hätten, hätten wir heute zwei Punkte geholt“, haderte der Teamsprecher auch mit sich selbst.

Im Kampf um den ersten Tabellenplatz bedeutet das Remis für die HSG allerdings einen kleinen Rückschlag. Denn, wie es zu erwarten war, verlor die SG Müllheim/Neuenburg gegen den Tabellenführer TuS Steißlingen II mit 22:27. Somit ist für die Dreiland-Handballer zunächst ein Sieg beim Auswärtsspiel gegen den TuS Steißlingen II als auch ein Erfolg im letzten Sasionspiel bei der SG Schenkenzell/Schiltach erforderlich. „Jetzt müssen wir halt die nächsten beiden Spiele gewinnen“, gibt Haunschild die sportliche Marschroute aus.

Einen Anteil an der guten Stimmung in der Halle hatten auch die Fans aus St. Georgen. Denn diese waren mit einem Bus angereist, um ihr Team lautstark zu unterstützen. Den gleichen Plan hat die HSG Dreiland auch für das Spiel in Steißlingen. Für das entscheidende Spiel sollen am kommenden Samstag so viele Fans wie möglich mit in die Bodenseeregion fahren.

Das letzte Heimspiel nutzen die Verantwortlichen der HSG Dreiland auch, um die in dieser Saison erfolgreichen Nachwuchsmannschaften für ihre Erfolge zu beglückwünschen.

Tore für die HSG Dreiland: Weber 4, Knössel 4, Welte 3, Hopp 3, Haunschild 2, Müller 1, Maraj 1.