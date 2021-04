Handball RTV: Junges Duo verlängert

Börse in Frankfurt Dax-Rekordjagd geht in eine neue Runde

Der Dax hat am Gründonnerstag seine Rekordjagd wieder aufgenommen. Nachdem der deutsche Leitindex am Mittwoch noch in einem ruhigen Handel nur knapp an einer Bestmarke vorbeigeschrammt war, gelang ihm nun der Sprung auf einen Höchststand bei gut 15.104 Punkten.