Handball: Schlussphase kostet den Sieg

In den letzten zehn Minuten der Partie gaben die Handballer der SG Maulburg/Steinen den Erfolg aus der Hand In einer Partie, die über weite Strecken ausgeglichen war, schaffte es keine der beiden Mannschaften, sich entscheidend abzusetzen. Trotz eines schwierigen Beginns fand die SG zunehmend mehr Räume und führte zur Pause mit 10:8. In den Schlussminuten der Begegnung scheiterte die SG immer wieder an einer guten Gästeabwehr und einem bestens aufgelegten Keeper Janis Jägle. „Diese Niederlage ist natürlich bitter, ein Punkt wäre heute mindestens drin gewesen“, ärgerte sich SG-Spielertrainer André Leuchtmann. Gleichzeitig richtete er den Blick auf das Spiel gegen die punktgleiche HG Müllheim/Neuenburg: „Dort müssen wir zuhause wieder punkten.

Tore für die SG Maulburg/Steinen: Ahrens 5/2, Fandry 3, Leuchtmann 3, Winkelbeiner, Eichin 1, Freuschle 1, Grun 1, Holzkamm 1.