Handball Schöne Erinnerungen

Die Freiburgerinnen sind in dieser Partie wieder der Underdog. An ihr letztes Auswärtsspiel in Leipzig erinnern sich die Red Sparrows jedoch nur zu gerne. In der vergangen Saison feierten die Breisgauerinnen ihren allerersten Auswärtssieg in der 2. Bundesliga. „Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel, weil wir wunderbare Erinnerungen an das letzte Mal haben. Wir wissen aber dennoch, was auf uns zukommt und wollen uns weiterhin gut präsentieren“, erklärt Wiggenhauser, der ja in der kommenden Runde von HSG Dreiland-Coach Igor Bojic abgelöst wird.