Frage: Wie ist es derzeit um den Kader Ihrer Mannschaft bestellt?

Wir sind kadermäßig momentan in einem ziemlichen Engpass. Drei Spielerinnen befinden sich aktuell in Quarantäne, zwei weitere Frauen können aufgrund der aktuellen Vorgaben nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen, weil sie nicht komplett durchgeimpft sind. Somit sind die Kader – egal ob Damen I oder Damen II – extrem schmal und wir haben die Spielerinnen jetzt so aufgeteilt, dass beide Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen können. Ob das eigentlich noch im Interesse des Sports ist, das ist eine andere Frage. Aber der SHV versucht, die Spiele durchzuziehen. Sie reden zwar davon, dass die Bedingungen für alle gleich sind, aber das sehe ich nicht so.