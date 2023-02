Handball SG-Frauen vor unbequemem Gegner

Im Hinspiel gab es schon einen deutlichen Erfolg. Dennoch warnt Trainer André Leuchtmann davor, den Gegner zu unterschätzen. „Sie spielen zuhause mit einer anderen Mannschaft als auswärts. In unserem Fall spielt deren erste Mannschaft nicht parallel“, so Leuchtmann. Daher kann es gut sein, dass einige Spielerinnen aus der ersten Mannschaft am Samstag aushelfen werden. „Wir haben weiterhin die Spielerinnen zur Verfügung, die wir die letzten beiden Partien zur Verfügung hatten.“ Vor allem auf die Abwehrleistung gegen Waldkirch in der zweiten Halbzeit möchte Leuchtmann auch am Bodensee aufbauen. Das Positionsangriffsspiel des TuS will Leuchtmann gar nicht erst zur Entfaltung kommen lassen.

Hinter der Begegnung der HSG Dreiland gegen die Frauen der HSG Konstanz am Samstagabend (18 Uhr) steht derzeit noch ein Fragezeichen. „Stand jetzt hat Konstanz keine spielfähige Mannschaft zusammen und würde auf die Austragung verzichten“, so HSG-Trainer Christian Weber.