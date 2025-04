Handball: SG stellt Weichen für die Zukunft

Kontinuität gibt es derweil auf der Trainerposition. André Leuchtmann wird auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie der SG-Teams stehen. „Ich freue mich auf die Aufgabe und auf den neuen Input, den wir durch unsere Neuzugänge bekommen werden. Da verändert sich natürlich auch die Dynamik im Team“, so Leuchtmann.