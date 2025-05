Handball: SG stößt die Tür zur Oberliga auf

„Wir sind gut in die Partie gestartet und haben gleich Tempo gemacht. Unser Ziel war es mit viel Gas hinten raus zu spielen“, erklärte SG-Coach André Leuchtmann im Anschluss an die Begegnung. In der Tat: Die SG lag in Durchgang eins beinahe ausschließlich in Führung und setzte sich in der 22. Minute sogar bis auf sechs Treffer (15:9) von den Gästen ab. Zur Halbzeit führten die Gastgeberinnen mit 18:13.

„In der zweiten Halbzeit hatten wir dann mal eine Stressphase, in welcher die SG Herbrechtingen-Bolheim auf 25:25 ausgleichen konnte. Ein Handballspiel verläuft eben nicht linear, da hat man mal bessere und mal schlechtere Phasen drin“, so André Leuchtmann.