Handball: SG trotzt den Personalproblemen erfolgreich

SG Maulburg/Steinen – DJK Singen 31:21 (11:12). – Eine deutliche Leistungssteigerung im zweiten Durchgang bewahrte die SG Maulburg/Steinen vor einer Niederlage gegen das Tabellenschlusslicht DJK Singen.

„Die erste Halbzeit war überhaupt nicht gut, wir haben so gut wie alles vermissen lassen, was unser Spiel eigentlich auszeichnet“, fand SG-Spielertrainer André Leuchtmann deutliche Worte für die SG-Leistung. Nach dem 11:12-Pausenrückstand steigerten sich die Hausherren deutlich und zogen in der ersten Viertelstunde des zweiten Durchgangs bis auf 8 Treffer davon. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns gefangen, aber das war ein Warnsignal. 50-60 Prozent reichen in dieser Liga gegen keinen Gegner“, warnte Leuchtmann sein Team abschließend.

Tore: Fandry 7, Knoblich 7, Waidele 4, Grun 3, Tiedtke 2, Lindner 2, Ahrens 2, Ohlsen 1, Winkelbeiner 1, Störk, Füchsel 1.