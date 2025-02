Handball: SG überrascht den Tabellenzweiten

„In der Offensive ist unser Plan voll aufgegangen. Wir wussten, dass Ottenheim im Mittelblock angreifbar ist und haben das optimal umgesetzt“, freute sich SG-Trainer André Leuchtmann besonders über das eigene Offensivspiel. Beste Werferin auf Seiten der Gastgeber war Sabrina Gruber mit sieben Treffern.

In einer torreichen ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein ständiges Auf und Ab, was in einem leistungsgerechten 18:18-Halbzeitstand mündete. „In der Defensive sind wir leider nicht wirklich in die Eins-gegen-Eins-Duelle gekommen und mussten viele einfache Gegentreffer schlucken“, fand Übungsleiter Leuchtmann trotz des Erfolgs ein Haar in der Suppe.