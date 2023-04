Die Chancen auf den dritten Tabellenplatz und damit die Teilnahme an der Relegation sind für die HSG Dreiland nach der 28:34-Niederlage gegen die HG Müllheim/Neuenburg geringer geworden. Die Handball-Spielgemeinschaft vom ESV Weil und TV Brombach bot am Samstag in der heimischen Brombacher Sporthalle über weite Strecken eine schwache Vorstellung.