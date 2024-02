Handball: SG und HSG: Es braucht weitere Siege

SV Allensbach II – SG Maulburg/Steinen: Sa., 14 Uhr: Nach dem 27:25-Erfolg gegen HB Kinzigtal in der Vorwoche reagiert die SG Maulburg/Steinen als Aufsteiger in der Südbadenliga der Frauen auf einem sehr, sehr guten dritten Rang. Nur drei Zähler Rückstand sind es auf das Spitzenduo der Liga.

Geht der Blick nun also noch etwas nach weiter oben? Mitnichten. Coach André Leuchtmann jedenfalls hält davon gar nichts. „Es ist in dieser Saison wohl leichter, in die Südbadenliga aufzusteigen, als drin zu bleiben“, macht er klar. Denn aufgrund der Spielklassenreform in der 3. Liga müssten am Ende der Runde wohl gleich vier Teams aus der Südbadenliga absteigen.