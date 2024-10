Handball: SG und HSG wollen sich zu Hause rehabilitieren

HSG Dreiland – HSG Freiburg II, Sa., 18 Uhr, Sporthalle Brombach: Obwohl der Spitzenreiter seine Visitenkarte in der Brombacher Sporthalle abgeben wird, brechen die Gastgeberinnen nicht in Panik aus: „Wir möchten dem Gegner Paroli bieten, am besten bis zum Schlusspfiff“, gibt sich HSG-Trainerin Beate Czok kämpferisch. „Ich hoffe, meine Spielerinnen können an das Spiel in Steinen anknüpfen und vielleicht noch eine Schippe draufpacken. Dann sind auch ein oder zwei Punkte möglich“, so Czok weiter.

Die HSG-Reserve ist allerdings aktuell das Maß aller Dinge in der Frauen-Oberliga Südbaden. Die „Red Sparrows II“ haben bislang alle fünf Partien gewonnen. Deshalb müssen die Gastgeberinnen auch mit der Außenseiterrolle leben. Erschwerend wird noch dazukommen, dass die „Erste“ und A-Jugend der HSG spielfrei sind und Czok beim Gegner die eine oder andere junge Spielerin aus beiden Mannschaften erwartet.