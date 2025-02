Handball: SG verliert im Derby völlig den Faden

Was dann folgte, wird wohl auch in den kommenden Tagen noch für Gesprächsstoff im Team der SG Maulburg/Steinen sorgen. Zwischen Spielminute 38:04 und 52:50 erzielte die zuvor so abgezockte Offensive der Gastmannschaft bei einer deutlichen Führung von 23:18 beinahe eine Viertelstunde lang keinen einzigen Treffer und ließ auch in der Defensive jegliche Konsequenz vermissen.