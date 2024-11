Handball: SG verliert Match in sieben Minuten

Die SG-Handballerinnen, bei denen etliche Spielerinnen fehlten, trafen in Helmlingen auf einen kampfstarken und physisch robusten Gegner. In der ersten Halbzeit hatten die Gäste aus dem Wiesental ihre beste Phase, setzten den Matchplan optimal um, führten nach gut einer Viertelstunde mit 10:6. Im Angriff wurde geduldig gespielt und das Kreuzen der Spielerinnen war breit angelegt. „Das hat in dieser Phase sehr gut geklappt. Zudem gelang es, Tempo-Gegenstöße erfolgreich abzuschließen“, informierte Co.-Trainer Karsten Haas. Doch dann gab’s einen Bruch im Spiel der SG. In der zweiten Viertelstunde der ersten Halbzeit warfen die Steinenerinnen nur noch drei Tore. Die nun auftretenden Schwächen in Angriff und Abwehr nutzte der TuS Helmlingen, um mit einer 16:13-Führung in die Pause zu gehen.

Die Helmlingerinnen zogen im zweiten Abschnitt zunächst auf 22:18 davon. Doch die SG Maulburg/Steinen arbeitete sich wieder heran, schaffte sechs Minuten vor Schluss sogar den 25:25-Gleichstand. Doch dann warfen die Gastgeberinnen drei Tore in Folge und das Match war für Steinen/Maulburg verloren. „Die schlechte Chancenverwertung vor allem in den Überzahlsituationen war letztendlich für die Niederlage verantwortlich. Loben möchte ich jedoch den Kampfgeist der Rumpfmannschaft, die nie aufgegeben hat“, so das Resümee von Karsten Haas.