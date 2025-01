Handball: SG verspielt sicher geglaubten Sieg

Nachdem sich das Duell zu Spielbeginn sehr ausgeglichen zeigte, zogen die Gäste in der 16. Spielminute sogar mit zwei Treffern auf 7:5 davon. „In dieser Phase waren wir in der Abwehr zu unkonzentriert, während wir in der Offensive zu viel alleine lösen wollten“, ärgerte sich Schönmüller. An der Oberhausener Führung änderte sich auch bis zum Halbzeitpfiff nichts mehr und der TuS lag mit 14:13 in Front.

„Mit 14 Gegentreffern zur Halbzeit bin ich zufrieden, aber wir haben uns vor dem gegnerischen Tor einfach zu viele individuelle Fehler geleistet“, merkte der Coach an. In der Pause schien HSG-Trainer Markus Schönmüller die richtigen Worte gefunden zu haben, denn sein Team sollte fortan ein anderes Gesicht zeigen. Allerdings folgte auch nach Wiederanpfiff ein suboptimaler Start, nach welchem die Gäste mit 16:13 in Führung lagen.