Handball-Bundesliga Magdeburg und Kiel machen im Meisterrennen keine Fehler

Bundestrainer Alfred Gislason hat sich derweil mit seinem Kritiker Karsten Günther ausgesprochen. Das sagte der 63-jährige Isländer am Sonntag in der Halbzeitpause des Liga-Spiels in Magdeburg bei Sky. Günther, Geschäftsführer des SC DHfK Leipzig und HBL-Präsidiumsmitglied, soll nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" sogar die Ablösung Gislasons gefordert haben. "Jeder kann seine Meinung haben. Ich ziehe mein Ding durch", sagte der Bundestrainer.