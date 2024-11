Handball Sieg undenkbar – oder doch nicht?

Die SG Maulburg/Steinen sieht sich als Tabellensechster gegen den Neunten aus dem Bezirk Bodensee in der Favoritenrolle. „Der Gegner hat große und kräftige Rückraumspieler. Die Pfullendorfer haben einen schnellen und torgefährlichen Spieler auf Linksaußen. Unter dem Strich haben sie sehr abschlussstarke Spieler. Darauf müssen wir uns einstellen“, informiert Spielertrainer André Leuchtmann.

Im Angriff wünscht sich Leuchtmann, dass gegen Pfullendorf viel flüssiger gespielt wird als beim Auswärtssieg am vergangenen Sonntag in Singen. Das Angriffsspiel wurde in dieser Woche deshalb fleißig trainiert. „Wir müssen geduldiger vor dem gegnerischen Tor spielen und nicht überhastet abschließen. Und wir müssen in der Abwehr so gut stehen wie in Singen. Dann können wir unsere kleine Erfolgsserie mit dem dritten Sieg in Folge ausbauen“, fordert der SG-Spielertrainer.