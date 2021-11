Bei der SG Maulburg-Steinen will man die beiden Punkte unbedingt in der heimischen Halle lassen. Im Hinspiel am vergangenen Wochenende gab es gegen die HBL Heitersheim nur ein Unentschieden. Bis fünf Minuten vor dem Ende hatte die SG gegen die Handball-Löwen immer wieder geführt. Doch dann sorgten zwei Zeitstrafen in den letzten fünf Spielminuten dafür, dass die Mannschaft von Trainer André Leuchtmann nur ein Remis erreichte. Vor heimischem Publikum in Steinen will sich die Mannschaft nun nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, sondern frühzeitig die Weichen in Richtung Sieg stellen. „Wir müssen in der Abwehr eine deutlich bessere Leistung bringen“, fordert Leuchtmann von seiner Mannschaft. Zudem müssen die Chancen genutzt werden.