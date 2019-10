Handball So wird das nichts

In der 37. Minute führte die HSG noch mit 16:15, sechs Minuten später lag man schon mit 16:19 im Rückstand. Auch eine Auszeit zwölf Minuten vor dem Ender der Partie brachte nichts ein. „Wir haben viele technische Fehler fabriziert und eine schwache Wurfquote an den Tag gelegt“, resümierte Bojic. In den Köpfen seiner Spieler hätte „Chaos“ geherrscht, das Selbstvertrauen der Gäste, die ohne Jonas Schamberger antraten, sank von Minute zu Minute.

Die Niederlage in Steißlingen war bereits die zweite in der noch jungen Saison. So ist die HSG sicherlich kein Favorit auf die vorderen Plätze.

Tore für HSG Dreiland: Palasz 3, Hopp 1, Sain 1, Bödeker 2, Knössel 1, Welte 7/2, Niklas Weber 3, Ludwig 6/1, Pit Weber 1.