Mit Respekt fahren die Todtnauer an den Bodensee, mit dem Wissen, dass Konstanz klar in der Favoritenrolle ist. Der große Trumpf des TVT ist das Torhüterduo Simon Sorke und Max Eckert, die schon so manchem Gegner mit ihren Paraden zur Verzweiflung gebracht haben. „Ohne die beiden würde es bei noch viel schlimmer aussehen“, weiß Hodapp um die Bedeutung und die Leistungen der beiden Schlussleute. „Die beiden können den Unterschied in einem Spiel ausmachen. Daher hoffen wir auch ein wenig auf den Überraschungsmoment.“ Die Erwartungen des Trainers sind also entsprechend hoch. Die Motivation bei der Mannschaft hat zum Glück in der Pause nicht nachgelassen.