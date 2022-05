Handball Sparrows holen ersten Punkt

Die letzten sechs Spielminuten glichen dann einem Handballkrimi. In Überzahl gelang Theresa Müller der erneute Ausgleich zum Stand von 20:20 (55.), was zugleich auch der Endstand werden sollte. Keine der beiden Angriffsreihen konnte den Ball in den letzten viereinhalb Minuten im gegnerischen Tor unterbringen. Auch die letzte Auszeit des gegnerischen Trainers 70 Sekunden vor dem Spielende sollte keine Wende bringen. „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Die Mädels haben genau die richtige Reaktion gezeigt und die von uns erarbeiteten Ziele umgesetzt. Vor allem die sehr gute und kompakte Abwehr war ein Teil zum Punktgewinn“, erklärte Cheftrainer Igor Bojic.

Die Leistung beim zweiten Heimspiel und der Punktgewinn gegen die SG Schozach/Bottwartal lässt die Red Sparrows die Hoffnungen noch nicht komplett aufgeben.

Wenn die Mannschaft den Willen und Kampfgeist in das nächste Spiel gegen den SV Allensbach mitnehmen kann, darf erneut ein spannendes und umkämpftes Spiel erwartet werden. „Jetzt gilt es weiter an kleinen Stellschrauben zu drehen und so hoffentlich im letzten Heimspiel der Aufstiegsrunde den ersten doppelten Punktegewinn einzufahren. Wir freuen uns noch mal auf zahlreiche Zuschauer, die uns lautstark unterstützen“, erklärte Bojic. Anpfiff ist am kommenden Samstag, 21. Mai, schon um 17 Uhr in der Gerhard-Graf-Halle, um anschließend den SC Freiburg beim DFB-Pokalfinale zu unterstützen. Die Mannschaft und Trainer freuen sich auf zahlreiche Zuschauer in ihrem letzten Heimspiel.

HSG Freiburg – SG Schozach/Bottwartal: 20:20 (11:9). – Tore für die HSG Freiburg: Zeides 9/5, Baum 3, Person 2, Dürr 2, Czok 2/1, Falk 2.