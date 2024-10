Handball: Spektakulär in rappelvoller Halle

Bis es aber so weit war, stiegen auf beiden Seiten die Emotionen bis unters Hallendach. Sie entluden sich in der hektischen und hoch spannenden Schlussphase vor allem aufseiten der HSG Dreiland, wo Cheftrainer Markus Schönmüller gar nicht mehr zu beruhigen war.

Was war da los am Zeitnehmertisch? Schönmüller schilderte die Ereignisse aus seiner Sicht: „ Wir führen 1:03 Minuten vor Schluss mit 28:27. Lukas Hopp läuft mit dem Ball auf der linken Seite. Ich will die Auszeit und lege die Karte dafür auf den Richtertisch, klopfe dreimal mit beiden Händen auf den Tisch. Der Zeitnehmer reagiert aber nicht. Das Spiel läuft weiter. In der Folge kassiert Lukas die Rote Karte und die Schiedsrichter verhängen elf Sekunden vor Schluss einen Siebenmeter für die SG. Die Schiedsrichter-Entscheidungen waren völlig okay. Aber es ist absolut unmöglich, dass mich der Zeitnehmer der SG nicht gehört hat. Ich glaube er hat mich absichtlich ignoriert“, schäumt Schönmüller.