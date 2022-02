Im Prinzip ging es in der Partie um nichts mehr und doch um alles. Denn auch, wenn weder Punkte noch Tore für die beiden Kontrahenten in der Auf- beziehungsweise Abstiegsrunde zählen, wollte sich weder die SG Maulburg/Steinen noch die HSG Dreiland die Blöße geben, das Oberrhein-Derby am Samstagabend zu verlieren. Doch ein Unentschieden war an diesem Abend einfach nicht drin. Denn beide Teams zeigten ein Abwehrverhalten, das nicht immer als ein solches zu erkennen war.

Wenn nach 60 Minuten zwei Handballmannschaften zusammen 73 Tore erzielt haben, dann spricht das nicht gerade für ein solides Abwehrverhalten der beiden Teams. Schon zur Halbzeitpause stand es 17:17. Ein Spielstand, bei dem so manch andere Handballpartie bereits beendet war. Nicht an diesem Abend in der Sporthalle in Steinen.