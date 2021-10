Handball Spitzenmannschaft und ein SG-Coup

Weil am Rhein/Steinen. Da kommt Freude auf. Dicke Ausrufezeichen haben in ihren Heimspielen am Samstagabend die HSG Dreiland und die SG Maulburg/Steinen gesetzt. Während die Dreiländer in der heimischen Sporthalle an der Egerstraße in Weil am Rhein das mit Spannung erwartete Spitzenspiel gegen die SG Waldkirch/Denzlingen unerwartet hoch mit 31:21 (15:9) gewannen, landeten die Wiesentäler in der Steinener Sporthalle einen ganz besonderen Coup, indem sie die hoch gewettete Handball-Union Freiburg II mit 33:31 bezwangen. Einen schwachen Auftritt lieferte dagegen der TV Todtnau bei der 15:25-Niederlage beim TB Kenzingen ab.