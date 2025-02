Handball: Spitzenreiter nicht zu stoppen

In einer spannungsgeladenen ersten Halbzeit boten die personell gebeutelten Hausherren dem Favoriten ordentlich Paroli und gingen nur mit einem knappen Rückstand von 13:14 in die Halbzeitpause. Die SG zeigte in den ersten 30 Minuten eine couragierte Leistung, vor allem durch die treffsicheren Jakob Tiedtke und Nico Knoblich, die beide über die gesamte Spieldistanz jeweils sechs Tore erzielten und ihre Mannschaft immer wieder heranbrachten. „Die beiden waren definitiv eine Bereicherung für unser Offensivspiel“, lobte auch Spielertrainer André Leuchtmann seine umtriebigen Akteure. Die defensive Stabilität der SG ließ den Gästen aus Freiburg nur wenig Raum, ihre spielerische Überlegenheit auszunutzen.

In der zweiten Halbzeit steigerte sich Freiburg in der Defensive und profitierte von einer starken Offensivleistung. Die Gäste agierten souverän und führten zehn Minuten nach Wiederbeginn mit fünf Treffern Vorsprung (21:16).