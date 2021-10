Handball Spitzenspiel mit richtungsweisendem Charakter

Weil am Rhein/Steinen (nod). Das Spitzenspiel der Männer-Landesliga Süd 2 steigt am heutigen Samstag ab 18 Uhr in Weil am Rhein. In der Sporthalle an der Egerstraße trifft Gastgeber HSG Dreiland auf die SG Waldkirch/Denzingen. Ebenfalls ein Heimspiel bestreitet die SG Maulburg/Steinen. Zu Gast in der Steinener Sporthalle ist heute Abend ab 20 Uhr die Handball-Union Freiburg II. Der TV Todtnau ist ebenfalls heute ab 20 Uhr in Kenzingen im Einsatz.