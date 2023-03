Handball Start der EM-Vorbereitung: DHB-Team testet gegen Weltmeister

Nicht einmal sechs Wochen nach dem beachtlichen fünften Platz bei der WM beginnt für die DHB-Auswahl mit dem doppelten Härtetest gegen Weltmeister Dänemark die Vorbereitung auf das Highlight-Event im Januar 2024. "Die Spieler wissen alles zum vergangenen Turnier. Jetzt haben wir nicht mehr die Zeit, um zusammen zurückzublicken", sagte Gislason vor den Länderspielen am Donnerstag (20.45 Uhr/Livestream zdf.de) in Aalborg und Sonntag (14.15 Uhr/ZDF) in Hamburg.

Beim am Montag gestarteten Trainingslehrgang im Ostseebad Damp und in den beiden Duellen mit dem dreimaligen Champion will Gislason den Fokus auf die Defensivarbeit legen. "Wir haben vor allem in der Abwehr Nachholbedarf. Ich hoffe, dass wir mit der Zeit da mehr Alternativen einbauen können", sagte der 63 Jahre alte Coach.