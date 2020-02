Handball Steigerung nach der Pause

Weil am Rhein. Zuhause ist der Männer-Landesligist HSG Dreiland eine Macht. Das bekam am Samstagabend in der Weiler Sporthalle an der Egerstraße der TuS Steißlingen II zu spüren. In einem vor allem in der ersten Halbzeit engen Match setzten sich die Gastgeber am Ende dann doch noch verdient mit 33:29 (15:15) durch.

„Unsere 6:0-Abwehr hat in der ersten Halbzeit nicht richtig funktioniert“, war Coach Igor Bojic mit der Defensivleistung seiner Schützlinge in den ersten 30 Minuten nicht zufrieden. Da nutzte dann auch eine effektive Angriffsleistung der HSG nichts. Die Steißlinger blieben dem Heimteam auf den Fersen.