Handball: „Tagesform wird den Ausschlag geben“

Schönmüllers Pendant bei der SG erwartet von seiner Mannschaft, dass sie „weniger Fehler machen“. „Wir wissen auch, was die Dreiländer in der Abwehr spielen und was sie vorne im Angriff spielen. Darauf werden wir uns einstellen“, verspricht Leuchtmann. Nicht gerade effizient war die SG bei der Niederlage in Freiburg-Zähringen. „Deshalb müssen wir mit unseren freien Würfen im Derby eine bessere Abschlussquote haben. Außerdem will der gastgebende Landesligist zu Hause ungeschlagen bleiben. „Wir werden gut vorbereitet sein und freuen uns auf ein attraktives Derby und eine volle Halle“, macht SG-Trainer André Leuchtmann Werbung für das Oberrhein-Derby.