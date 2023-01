Handball Trotz Betten-Chaos: Erster WM-Sieg für Kap Verde

Schon bei seiner WM-Premiere 2021 in Ägypten hatte Kap Verde für Aufsehen gesorgt. Damals sollten die Afrikaner in der Vorrunde unter anderem gegen Deutschland spielen. Wegen zahlreicher Corona-Fälle musste das Team die Partie jedoch absagen und sich schließlich ganz aus dem Turnier zurückziehen.

Favoriten starten mit Siegen ins Turnier

Angeführt von Bundesliga-Star Jim Gottfridsson legte Co-Gastgeber Schweden einen erfolgreichen Start in die WM hin. Der Regisseur von der SG Flensburg-Handewitt führte den Europameister in Göteborg mit sechs Toren zu einem 26:18 (11:9)-Sieg gegen Brasilien.

Auch Spanien startete erfolgreich in die Endrunde. Der Europameister von 2018 und 2020 bezwang Montenegro mit 30:25 (15:12). Das Duell der Außenseiter in der Gruppe A entschied Iran gegen Chile mit 25:24 für sich. In der Gruppe D kam Island gegen Portugal zu einem 30:26 (15:15). Ungarn besiegte Südkorea mit 35:27.