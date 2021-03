Handball Überraschung bleibt aus

Wenn der Tabellenletzte und der Tabellenzweite aufeinandertreffen, ist die Favoritenrolle eigentlich klar verteilt. Und auch die schwache Leistung bei der 19:33-Auswärtsniederlage in Lintfort sorgte nicht gerade für eine hoffnungsvolle Prognose. Doch am Ende konnten die HSG-Frauen durchaus zufrieden sein. Denn: Gegen die „Spreefüxxe“ blieben die Red Sparrows bis zum Ende des Spiels in Schlagdistanz und hielten die Partie sehr lange offen.

Der Schlüssel dafür war vor allem die starke Leistung in der Defensive, die die Berlinerinnen immer wieder entschlossen stoppen konnte. Torhüterin Svenja Wunsch, zeigte mit elf Paraden zudem eine ihrer besten Saisonleistungen. Der starken Abwehr stand die mit 20 Toren eher harmlose Freiburger Offensive entgegen. Einzige Ausnahme: Simone Falk. Normalerweise auf Linksaußen agierend, war sie auf ungewohnter Position als Rechtsaußen aufgestellt und spielte frech auf. Mit sieben Toren war sie die beste Werferin des Abends und zeigte dazu vom Siebenmeter starke Nerven. Bestes Beispiel: Ihr Siebenmeter in der 50. Minute, der zum 19:20-Anschlusstreffer führte. Ein Dreher, welcher an den Füßen der Torhüterin vorbei ins Netz flog.