Handball Unnötig spannend gemacht

Lörrach-Brombach. Geschafft! Die HSG Dreiland hat am Samstagabend in der neuen Brombacher Sporthalle die Tabellenführung in der Männer-Landesliga Süd 2 übernommen. Im Spitzenspiel wurde die Handballunion Freiburg II in einem vor allem in der letzten Minute ungemein dramatischen Match mit 32:31 (20:16) geschlagen.

Allerdings haben es die Gastgeber völlig unnötig spannend gemacht. In einer dominanten ersten Halbzeit waren sie die bessere Mannschaft, führten mit einer straken Offensivleistung deutlich mit 20:16. Großer Anteil an dieser sehenswerten Angriffsshow hatte zweifelsohne Jan Knössel. Der Schlaks traf sowohl am Kreis als auch nach Gegenstößen am Fließband.