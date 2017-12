Handball Unterirdischer Auftritt nach der Pause

Lörrach (nod). Aktuell geht nichts mehr bei der HSG Dreiland: Nach einem vor allem in der zweiten Halbzeit unterirdischen Auftritt wurde die HSG am Samstagabend in der heimischen Wintersbuckhalle von der Handball Union Freiburg mit 30:38 auseinandergenommen.

In dieser Verfassung können sich die Dreiländer ein Mitmischen im vorderen Tabellendrittel abschminken. Das war vogelwild, was da in den zweiten 30 Minuten in Abwehr und Angriff geboten wurde. Dementsprechend bedient war HSG-Trainer Igor Bojic: „Das war ein ganz schwacher Auftritt meiner Mannschaft. Die Abwehr war unser großes Problem. Da hat gar nichts gepasst.“ Bojic, ein Mann der klaren Worte, hat sich nach dem Spiel die Mannschaft in der Kabine zur Brust genommen.

In der ersten Halbzeit war die Begegnung in Lörrach noch einigermaßen ausgeglichen. Allerdings mussten die Gastgeber schon in den ersten 30 Minuten immer wieder Rückständen hinterherlaufen, weil die Freiburger deutlich stärker, als es der neunte Tabellenplatz ausdrückt, zu Werke gingen.

Die Dreiländer brachen dann aber im zweiten Abschnitt völlig auseinander. Die HU Freiburg hatte im Angriff gegen defensiv körperlos agierende HSG-Akteure freie Bahn. Und im Angriff leisteten sich die Gastgeber so viele haarsträubende technische Fehler, dass nicht nur Coach Bojic die Haare zu Berge standen.

Die bislang wenig überzeugende Vorrunde endet für die HSG Dreiland am kommenden Samstag mit einem weiteren Heimspiel gegen die HSG Mimmenhausen/Mühlhofen. „Dann müssen wir uns ganz anders präsentieren. Ich bin ziemlich sicher, dass die Jungs anders auftreten werden“, betont Bojic.

Tore für die HSG Dreiland: Ludwig 8/1, Müller 6, Pit Weber 5, Besemann 4, Niklas Weber 2, Bödeker 2, Retsch 1, Röschard 1, Ruland 1.