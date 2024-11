Handball: Viele einfache Tore geworfen

TSV Freiburg-Zähringen – HSG Dreiland 35:26 (17:15). – Im Spitzenspiel des Spieltags haben die Gäste aus der Grenzecke die erwartete Niederlage kassiert. Allerdings spielten die Dreiländer eine starke erste Halbzeit, lagen zur Pause lediglich mit 15:17 zurück. „Wir haben viel zu hoch verloren, haben im Angriff ein gutes Spiel abgeliefert und unsere Chancen genutzt. „Es war in der ersten Halbzeit bis auf die letzten fünf Minuten ein Spiel auf Augenhöhe. Dann haben wir unsere Chancen wieder weggeschmissen, sind ohne Not mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause gegangen“, berichtet HSG-Trainer Markus Schönmüller.

In den ersten Minuten klappte es ganz gut bei der HSG Dreiland. Die Gäste glichen zum 18:18 aus. Anschließend leisteten sich aber die Dreiländer zu viele technische Fehler, um noch Paroli bieten zu können. So zog der TSV Freiburg-Zähringen über 25:21 (42.) üb er 32:23 (54.) auf und davon. „Mit 15 Minuten in der zweiten Halbzeit kann ich nicht zufrieden sein, aber sonst war es ein ordentliches Spiel“, sagte Markus Schönmüller nach dem Match.

Tore für HSG Dreiland: Knössel 8, Ludwig 5, Maraj 3, Schamberger 3, Willmann 2, Weber 2, Himmel 2, Förster 1.